SCH Party Salle de l’Orée du Bois Herbignac

SCH Party

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 02:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La soirée approche et on compte sur vous !

Une soirée conviviale, festive et aux couleurs du club… il ne manque plus que vous !

Dj jusqu’à 2h00 du matin

Bar sur place

Au menu

Apéritif, rougail saucisses, dessert. .

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 24 39 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SCH Party Herbignac a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT44