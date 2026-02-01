SCH Party Salle de l’Orée du Bois Herbignac

SCH Party Salle de l’Orée du Bois Herbignac samedi 21 février 2026.

SCH Party

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 02:00:00

2026-02-21

La soirée approche et on compte sur vous !
Une soirée conviviale, festive et aux couleurs du club… il ne manque plus que vous ! 
Dj jusqu’à 2h00 du matin
Bar sur place

Au menu  
Apéritif, rougail saucisses, dessert.   .

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 24 39 59 

