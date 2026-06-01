«Schaffhausen», Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen

«Schaffhausen» Vendredi 5 juin, 18h00 Museum zu Allerheiligen Bezirk Schaffhausen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Circuit « d’arbre en arbre » lors du week-end de la magie des fleurs dans les jardins de Bodensee : Arbres urbains sont plus que du tronc, de la racine et du feuillage. Ils façonnent le paysage urbain et le climat de la ville, sont des lieux de vie et des témoins de notre époque et améliorent notre climat urbain par évaporation d’eau.

Plus sur Jardin ici et à l’événement ici www.allerheiligen.ch

Le développement de la culture du jardinage en Europe trouve son point de départ dans le jardin monastique des moines bénédictins, qui s’occupaient de manière approfondie de la culture de plantes médicinales, d’épices et de légumes, d’une part pour produire des médicaments destinés à la pharmacie du monastère, d’autre part pour répondre aux besoins de la cuisine du monastère.

Museum zu Allerheiligen Klosterstrasse 16 8200 Schaffhausen – Schweiz Schaffhausen 8201 Emmersberg Bezirk Schaffhausen Schaffhausen [{« link »: « https://www.bodenseewest.eu/attraktion/klostergarten-allerheiligen-bbeea8d95a »}, {« link »: « https://allerheiligen.ch/veranstaltung/baeumiges-schaffhausen/ »}]

Visite guidée des mûres, tulipes et chênes avec Florian Brack et Urs Weibel dans le jardin du monastère de Tous les Saints et d’autres espaces verts.

© Klostergarten Allerheiligen, Schaffhausen – Schweiz