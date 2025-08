Scherer / Trividic / Shams / Sala Fondation taylor Paris

Tomas Scherer (dessin)

D’origine slovaque, c’est à l’École des Beaux-Arts de Versailles que Tomas Scherer se forme d’abord à la gravure. Il vit et travaille actuellement entre la Slovaquie et la France, et participe à de nombreuses expositions et salons d’art contemporain.

Les dessins de Tomas Scherer sont figuratifs, et souvent bicolores, avec des touches d’or minimalistes qui ajoutent une part de mystère aux sujets. L’artiste travaille la profondeur et l’espace pour interroger la normalité, l’illusion et les interactions entre les individus.

Sophie Trividic (dessin)

C’est parallèlement à son métier d’enseignante que Sophie Trividic développe de façon autodidacte sa démarche créative. Elle participe ainsi à divers évènements artistiques et expositions au fil des années.

Sophie Trividic réalise ses dessins en utilisant la technique du pointillisme. Encadré de blanc, le contraste des points noirs avec la texture du papier crée un relief visuel qui oscille entre abstraction et figuration. Ce procédé – presque méditatif au moment de la création – accentue l’aspect poétique de son œuvre tout en interrogeant notre rapport au réel et à l’illusion.

Maryam Shams (peinture)

Formée à l’Université des Beaux-Arts de Téhéran, puis au Beaux-Arts de Paris, Maryam Shams s’intéresse au dessin, à la peinture, à la lithographie et la sérigraphie. Depuis 1986, elle présente son travail au sein d’expositions personnelles et collectives. Ses œuvres sont intégrées dans des collections privées et publiques en France et à l’international. Elle a également réalisé des commandes pour la Mairie de Paris ou encore l’Opéra Garnier.

Maryam Shams structure ses œuvres selon un rapport de masses, et propose ainsi régulièrement des diptyques et des triptyques. Par leur biais, en associant matières colorées et matières lumineuses, elle souhaite transmettre un frémissement spirituel, une vibration, des rythmes, tous inspirés de la nature.

Éric Sala (dessin)

Autodidacte, c’est en Nouvelle-Calédonie qu’Éric Sala participe à ses premières expositions. Aujourd’hui installé à Bourges, le dessin est son activité principale. Il participe régulièrement à diverses expositions et festivals artistiques.

Éric Sala dessine à l’encre, au stylo tubulaire ou au pinceau. Influencé par la bande dessinée, il s’inspire de sa contemplation de la nature pour développer un dialogue entre le noir et le blanc. Ses dessins viennent capturer la forme singulière d’un arbre ou la perspective d’un chemin disparaissant dans les bois.

Les toiles peintes lumineuses de Maryam Shams, les dessins contemplatifs réalisés au stylo tubulaire d’Eric Sala dialoguent avec les figures mystérieuses des dessins de Tomas Scherer et les oeuvres en pointillisme de Sophie Trividic.

Du jeudi 04 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Fondation taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

