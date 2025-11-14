Schilick on Carnet Schiltigheim
avenue de la 2e Division Blindée Schiltigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Schilick on carnet, ce sont 3 jours de rencontres, de dédicaces, d’ateliers et d’animations autour de l’illustration et du livre jeunesse. Plus de 5 000 visiteurs viennent chaque année rencontrer les auteurs et les illustrateurs invités et découvrir leurs œuvres.
Le rendez-vous incontournable des petits et grands lecteurs, de 2 à 102 ans !
avenue de la 2e Division Blindée Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 83 84 85
