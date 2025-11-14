Schilick on Carnet Schiltigheim

Schilick on Carnet

avenue de la 2e Division Blindée Schiltigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Schilick on carnet, ce sont 3 jours de rencontres, de dédicaces, d’ateliers et d’animations autour de l’illustration et du livre jeunesse. Plus de 5 000 visiteurs viennent chaque année rencontrer les auteurs et les illustrateurs invités et découvrir leurs œuvres.

Le rendez-vous incontournable des petits et grands lecteurs, de 2 à 102 ans ! 0 .

avenue de la 2e Division Blindée Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 83 84 85

