Schiwàgefier

Hohengœft Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez chasser l’hiver avec nous !

Rendez-vous samedi 4 avril 2026 à partir de 19h et jusqu’à minuit, sur la colline du Goeftberg.

Petite restauration sur place sous chapiteau saucisse, merguez, knacks d’alsace, boissons, gâteaux…

Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers de Hohengoeft.

Informations pratiques accès à pied fléché e, direction de la chapelle à partir de la place de la mairie. L’ascension dure environ 15 minutes.

Véhicules L’accès de la colline uniquement autorisé aux véhicules de secours et de l’organisation. En aucun cas l’amicale, ni la commune d’Hohengoeft ne pourront être tenus responsables en cas d’incident.

Parking dans le village route de Wasselonne (en face du salon de coiffure) et place de la Mairie, rue Principale etc…

Conseils Lampe de poche ou frontale, des chaussures avec un bon maintien et un bon grip. Être préparé aux changements de conditions météo.

Vente 1 bâton de Schiwàge 4€.

Maintenant, c’est à vous de faire vivre la tradition ! 0 .

Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 03 37 mairie-hohengoeft@wanadoo.fr

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English :

L’événement Schiwàgefier Hohengœft a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble