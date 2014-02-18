Schize Yom et Lise Pauton Amiens

Schize Yom et Lise Pauton Amiens vendredi 20 février 2026.

Schize Yom et Lise Pauton

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Schize est la fusion hors norme entre l’univers musical de Yom et la contorsion contemporaine de Lise Pauton.

Dans un espace épuré, le son devient scénographie et le corps devient plénitude des formes.

Un travail hypnotique oscillant entre la puissance d’un souffle continu à la clarinette, et un corps sondé par les ondes sonores, tel un prisme de lumière.

Un voyage dans les strates artistiques de deux artistes, une œuvre hybride et surnaturelle, où le souffle propulse les âmes dans les mystères de la création.

Ce n’est pas tout !

▶️ Gym Tonic avec Lise Pauton

mercredi 18 février à 14h

Schize est la fusion hors norme entre l’univers musical de Yom et la contorsion contemporaine de Lise Pauton.

Dans un espace épuré, le son devient scénographie et le corps devient plénitude des formes.

Un travail hypnotique oscillant entre la puissance d’un souffle continu à la clarinette, et un corps sondé par les ondes sonores, tel un prisme de lumière.

Un voyage dans les strates artistiques de deux artistes, une œuvre hybride et surnaturelle, où le souffle propulse les âmes dans les mystères de la création.

Ce n’est pas tout !

▶️ Gym Tonic avec Lise Pauton

mercredi 18 février à 14h .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Schize is an extraordinary fusion of Yom?s musical universe and Lise Pauton?s contemporary contortion.

In a pure space, sound becomes sce?nography and the body becomes the fullness of form.

A hypnotic work oscillating between the power of a continuous breath on the clarinet, and a body probed by sound waves, like a prism of light.

A journey through the artistic strata of two artists, a hybrid and supernatural work, where breath propels airs into the mysteries of creation.

And that?s not all!

?? Gym Tonic with Lise Pauton

wednesday february 18 at 2pm

German :

Schize ist die ungewöhnliche Fusion zwischen der musikalischen Welt von Yom und der zeitgenössischen Kontorsion von Lise Pauton.

In einem reinen Raum wird der Klang zur Sezierung und der Körper zur Vollkommenheit der Formen.

Eine hypnotische Arbeit, die zwischen der Kraft eines kontinuierlichen Atems auf der Klarinette und einem Körper schwankt, der von den Klangwellen wie ein Lichtprisma durchdrungen wird.

Eine Reise durch die künstlerischen Schichten zweier Künstler, ein hybrides und übernatürliches Werk, in dem der Atem die Seelen in die Mysterien der Schöpfung treibt.

Und das ist noch nicht alles!

?? Gym Tonic mit Lise Pauton

mittwoch, 18. Februar um 14 Uhr

Italiano :

Schize è una straordinaria fusione tra l’universo musicale di Yom e la contorsione contemporanea di Lise Pauton.

In uno spazio puro, il suono diventa sceenografia e il corpo diventa la pienezza della forma.

Un’opera ipnotica che oscilla tra la potenza di un respiro continuo sul clarinetto e un corpo sondato dalle onde sonore, come un prisma di luce.

Un viaggio attraverso gli strati artistici di due artisti, un’opera ibrida e soprannaturale, dove il respiro spinge le anime nei misteri della creazione.

E non è tutto!

?? Palestra tonica con Lise Pauton

mercoledì 18 febbraio alle 14.00

Espanol :

Schize es una extraordinaria fusión del universo musical de Yom y la contorsión contemporánea de Lise Pauton.

En un espacio puro, el sonido se convierte en escenografía y el cuerpo en la plenitud de la forma.

Una obra hipnótica que oscila entre la fuerza de una respiración continua en el clarinete y un cuerpo sondeado por las ondas sonoras, como un prisma de luz.

Un viaje a través de los estratos artísticos de dos artistas, una obra híbrida y sobrenatural, donde el aliento impulsa las almas hacia los misterios de la creación.

¡Y eso no es todo!

?? Gym Tonic con Lise Pauton

miércoles 18 de febrero a las 14:00

L’événement Schize Yom et Lise Pauton Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS