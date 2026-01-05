Schlager Gala Wasselonne
Schlager Gala Wasselonne samedi 21 février 2026.
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Samedi 21 février 2026 à 20h30 Venez passer une soirée de folie au prix imbattable de 29 € !
Au programme Frau Wäber, Hansy Vogt, Liane, Nico Names et Pauline seront sur la scène de l’Espace Municipal St Laurent pour un belle soirée Schalger Gala .
Places numérotées. Tartes flambées à partir de 18h.
Billetterie à partir du 12 janvier 2026 dans les locaux de l’Office de Tourisme 13 Place du Marché 67310 Wasselonne. .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
