Schloss en Musique Forbach 29 juin 2025 14:00

Moselle

Schloss en Musique Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Venez passer un agréable après-midi musical au cœur du plus beau site de Forbach. L’Amicale de l’Harmonie Municipale organise son traditionnel Schloss en Musique.

Vous pourrez assister gratuitement à la prestation musicale de l’Harmonie Municipale et du Brass Band de Kerbach pour fêter l’été !

Le programme de la journée :

14h prestation de l’Harmonie Municipale de Forbach et de son Orchestre de Batterie-Fanfare avec des musiques du répertoire d’harmonie et d’orchestre de Batterie-Fanfare

15h prestation du BrassBand de Kerbach avec une prestation de musique entraînante et festive !

16h prestation de la Blech marches, polkas et valses seront au programme

17h l’ensemble des musiciens des 3 formations clôtureront la journée pour une envolée grandiose !

Venez aussi profiter du stand de boissons et café/gâteaux et crêpes de l’amicale pour parfaire cet après-midi « café klatsch » en musique ou pour profiter d’une sortie en famille aires de jeux du Schlossberg pour les enfants, musique et crêpes ! Le stand de boissons, gâteaux et crêpes sera ouvert de 14h à 18h à la roseraie du Schlossberg.

Le dimanche 29 juin de 14h à 18hTout public

0 .

Forbach 57600 Moselle Grand Est

English :

Come and spend a pleasant musical afternoon in the heart of Forbach’s most beautiful site. The Amicale de l’Harmonie Municipale is organizing its traditional Schloss en Musique.

Enjoy a free musical performance by the Harmonie Municipale and the Brass Band de Kerbach to celebrate summer!

The day’s program:

2pm performance by the Harmonie Municipale de Forbach and its Orchestre de Batterie-Fanfare: with music from the wind band and brass band repertoire

3 p.m. performance by the BrassBand de Kerbach: with lively, festive music!

4 p.m. performance by the Blech: marches, polkas and waltzes on the program

5 p.m.: all the musicians from the 3 bands will bring the day to a close with a grand finale!

And don’t forget to visit the amicale’s drinks and coffee/cake stand to round off this musical afternoon of « café klatsch », or to enjoy a family outing to the Schlossberg playground for children, music and crêpes! The drinks, cakes and crêpes stand will be open from 2pm to 6pm in the Schlossberg rose garden.

Sunday, June 29, 2-6pm

German :

Verbringen Sie einen angenehmen musikalischen Nachmittag im Herzen des schönsten Ortes von Forbach. Die Amicale de l’Harmonie Municipale organisiert ihr traditionelles Schloss en Musique.

Sie können kostenlos an den musikalischen Darbietungen der Harmonie Municipale und der Brass Band Kerbach teilnehmen, um den Sommer zu feiern!

Das Programm des Tages :

14 Uhr Auftritt der Harmonie Municipale de Forbach und ihres Batterie-Fanfare-Orchesters: mit Musik aus dem Repertoire der Harmonie und des Batterie-Fanfare-Orchesters

15 Uhr Auftritt der BrassBand aus Kerbach: mit einer mitreißenden und festlichen Musikdarbietung!

16 Uhr Auftritt der Blech: Märsche, Polkas und Walzer stehen auf dem Programm

17 Uhr alle Musiker der drei Formationen schließen den Tag mit einem grandiosen Höhenflug ab!

Nutzen Sie auch den Stand des Freundeskreises mit Getränken und Kaffee/Kuchen und Crêpes, um diesen « Kaffeeklatsch »-Nachmittag mit Musik zu vervollständigen oder einen Familienausflug zu genießen: Spielplätze am Schlossberg für die Kinder, Musik und Crêpes! Der Stand mit Getränken, Kuchen und Crêpes ist von 14.00 bis 18.00 Uhr im Rosengarten des Schlossbergs geöffnet.

Am Sonntag, den 29. Juni von 14 bis 18 Uhr

Italiano :

Venite a trascorrere un piacevole pomeriggio musicale nel cuore del sito più bello di Forbach. L’Amicale de l’Harmonie Municipale organizza il suo tradizionale Schloss en Musique.

Potrete assistere gratuitamente a un’esibizione musicale dell’Harmonie Municipale e della Kerbach Brass Band per festeggiare l’estate!

Il programma della giornata:

ore 14:00 esibizione dell’Harmonie Municipale de Forbach e della sua Brass Band: con musiche del repertorio per banda di fiati e di ottoni

ore 15:00 esibizione della BrassBand de Kerbach: un’esibizione vivace e festosa!

ore 16.00 esibizione della Blech: in programma marce, polke e valzer

alle 17.00, tutti i musicisti delle 3 bande concluderanno la giornata con un gran finale!

Venite a gustare le bevande e il chiosco di caffè e torte per concludere questo pomeriggio di « café klatsch » con la musica, oppure godetevi una gita in famiglia: il parco giochi dello Schlossberg per i bambini, la musica e le crêpes! Lo stand di bevande, torte e crêpes sarà aperto dalle 14.00 alle 18.00 nel roseto dello Schlossberg.

Domenica 29 giugno dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Venga a disfrutar de una agradable tarde musical en el corazón del lugar más bello de Forbach. La Amicale de l’Harmonie Municipale organiza su tradicional Schloss en Musique.

Disfrute de una actuación musical gratuita de la Harmonie Municipale y la Kerbach Brass Band para celebrar el verano

Programa del día:

a las 14:00 h, actuación de la Harmonie Municipale de Forbach y su Brass Band: música del repertorio para banda de música y banda de viento

a las 15:00 h, actuación de la BrassBand de Kerbach: ¡un espectáculo festivo y animado!

a las 16:00 h, actuación de la Blech: marchas, polcas y valses en el programa

a las 17:00, todos los músicos de las 3 bandas cerrarán la jornada con un gran final

Como colofón a esta tarde de « café klatsch » con música, venga a disfrutar de las bebidas y del puesto de café y pasteles, o disfrute de un paseo en familia: ¡el parque infantil del Schlossberg para los niños, música y crepes! El puesto de bebidas, pasteles y crêpes estará abierto de 14:00 a 18:00 horas en la rosaleda del Schlossberg.

Domingo 29 de junio de 14:00 a 18:00

L’événement Schloss en Musique Forbach a été mis à jour le 2025-06-17 par FORBACH TOURISME