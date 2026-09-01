Schlumpf Moutain Fest Dolleren

Informations pratiques

Dolleren

Schlumpf Moutain Fest

Route du Schlumpf Dolleren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une journée dédiée à la musique, à la découverte et au partage ! Quatre scènes proposeront des univers variés : 80’s/90’s/2000’s, nouveaux talents, guinguette et électro/techno. Le festival débutera à 12h sous le chapiteau jusqu’à 1h du matin. Tartes flambées, food trucks et animations rythmeront la journée. Une montagne, des artistes, quatre scènes !

Une journée placée sous le signe de la musique, de la découverte, du partage et de la convivialité. Pour cette première édition, quatre scènes proposeront des univers musicaux variés : les années 80, 90 et 2000, les nouveaux talents, l’ambiance guinguette avec accordéon, orchestre, danse et chanson, ainsi qu’une scène dédiée à l’électro et à la techno.

Les artistes disposeront d’un créneau de 30 minutes à 1 heure selon la programmation. Tous les styles sont les bienvenus afin de créer une scène ouverte, éclectique et accessible, permettant au public de découvrir de nouveaux talents.

Le festival débutera à 12h00 sous le chapiteau avec un accordéoniste, avant de laisser place aux différents artistes qui se succéderont sur les quatre scènes jusqu’au soir.

Côté restauration, le Club des Sports de Dolleren proposera ses tartes flambées cuites au feu de bois, accompagnées de plusieurs food trucks présents tout au long de la journée. D’autres informations concernant les artistes et les exposants seront dévoilées prochainement.

Une montagne, des artistes, quatre scènes et une journée pour partager la musique autrement. .

Route du Schlumpf Dolleren 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day dedicated to music, discovery, and sharing! Four stages will feature a variety of musical genres: ’80s, ’90s, and 2000s; new talent; open-air dance music; and electro/techno. The festival will kick off at noon under the big top and run until 1 a.m. Flambeed tarts, food trucks, and entertainment will keep the day lively. A mountain, artists, four stages!

L’événement Schlumpf Moutain Fest Dolleren a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach