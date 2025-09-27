Schmirfest Les Trinitaires Metz
L’association Schmirlab, créée en 2018 à Metz et portée par un collectif de créatifs passionnés par la sérigraphie, promeut cette technique d’impression artisanale. Dans ce but, l’association a décidé d’organiser cette année un festival dédié à l’affiche de concert sérigraphiée. Depuis les années 90, en parallèle de la dématérialisation généralisée des supports, un nouveau mouvement graphique est apparu les affiches de concert réalisées en sérigraphie dont la vocation est avant tout artistique. Le début du mouvement des sérigraphies de concert remonte à la scène alternative américaine et des groupes comme Nirvana, Sonic Youth, Pearl Jam ou Beastie Boys. Ces groupes, principalement rock, grunge, punk vont commander des affiches sérigraphiées à des artistes. Ces posters sont souvent réalisés pour un seul concert et tirées à un nombre limité d’exemplaires, généralement entre 50 et 200 pièces, numérotées et signées par l’illustrateur. Pas d’affiches sans concerts, une soirée de clôture se déroulera aux Trinitaires avec plusieurs groupes au programme, mais aussi une grande expo d’affiches de concerts messins sur la période 90-2000.Tout public
The Schmirlab association, founded in 2018 in Metz and supported by a collective of creative people with a passion for screen printing, promotes this artisanal printing technique. To this end, the association has decided to organize this year’s festival dedicated to screen-printed concert posters. Since the 90s, in parallel with the widespread dematerialization of media, a new graphic movement has emerged: screen-printed concert posters, whose vocation is above all artistic. The beginnings of the concert silkscreen movement can be traced back to the American alternative scene and bands such as Nirvana, Sonic Youth, Pearl Jam and the Beastie Boys. These bands, mainly rock, grunge and punk, commissioned screen-printed posters from artists. These posters are often created for a single concert and printed in a limited number of copies, generally between 50 and 200, numbered and signed by the illustrator. As there are no posters without concerts, a closing evening will be held at Les Trinitaires with several bands on the program, as well as a large exhibition of posters from concerts in Metz from the 90-2000 period.
Der 2018 in Metz gegründete Verein Schmirlab, der von einem Kollektiv kreativer Menschen mit einer Leidenschaft für den Siebdruck getragen wird, fördert diese handwerkliche Drucktechnik. Zu diesem Zweck hat der Verein beschlossen, in diesem Jahr ein Festival zu organisieren, das dem siebgedruckten Konzertplakat gewidmet ist. Seit den 1990er Jahren ist parallel zur allgemeinen Entmaterialisierung der Medien eine neue grafische Bewegung entstanden: die im Siebdruckverfahren hergestellten Konzertplakate, deren Zweck in erster Linie künstlerischer Natur ist. Der Beginn der Bewegung der Konzertsiebdrucke geht auf die amerikanische Alternativszene und Bands wie Nirvana, Sonic Youth, Pearl Jam oder Beastie Boys zurück. Diese Bands, hauptsächlich Rock-, Grunge- und Punkbands, werden bei Künstlern Siebdruckposter in Auftrag geben. Diese Poster werden oft nur für ein einziges Konzert angefertigt und in einer begrenzten Anzahl von Exemplaren gedruckt, in der Regel zwischen 50 und 200 Stück, die nummeriert und vom Illustrator signiert werden. Keine Poster ohne Konzerte: Im Trinitaires findet ein Abschlussabend statt, bei dem mehrere Bands auf dem Programm stehen, aber auch eine große Ausstellung mit Plakaten von Metzer Konzerten aus dem Zeitraum 90-2000.
L’associazione Schmirlab, creata nel 2018 a Metz da un gruppo di creativi appassionati di serigrafia, promuove questa tecnica di stampa tradizionale. A tal fine, l’associazione ha deciso di organizzare quest’anno un festival dedicato ai manifesti da concerto serigrafati. A partire dagli anni ’90, con la crescente smaterializzazione dei media, è emerso un nuovo movimento grafico: i manifesti da concerto serigrafati, il cui scopo primario è artistico. Gli inizi del movimento serigrafico dei concerti possono essere fatti risalire alla scena alternativa americana e a band come Nirvana, Sonic Youth, Pearl Jam e Beastie Boys. Questi gruppi, principalmente rock, grunge e punk, commissionavano agli artisti manifesti serigrafati. Questi manifesti sono spesso prodotti per un singolo concerto e stampati in un numero limitato di copie, generalmente tra 50 e 200, numerate e firmate dall’illustratore. Non ci saranno manifesti senza concerti, e si terrà una serata conclusiva a Les Trinitaires con diversi gruppi in programma, oltre a una grande mostra di manifesti di concerti a Metz tra il 90 e il 2000.
La asociación Schmirlab, creada en 2018 en Metz por un grupo de creativos apasionados por la serigrafía, promueve esta técnica de impresión tradicional. Para ello, la asociación ha decidido organizar este año un festival dedicado a los carteles de conciertos serigrafiados. Desde los años 90, con la creciente desmaterialización de los medios de comunicación, ha surgido un nuevo movimiento gráfico: los carteles de conciertos serigrafiados, cuya finalidad primordial es artística. Los inicios del movimiento de serigrafía de conciertos se remontan a la escena alternativa estadounidense y a grupos como Nirvana, Sonic Youth, Pearl Jam y los Beastie Boys. Estas bandas, principalmente de rock, grunge y punk, encargaban carteles serigrafiados a artistas. Estos carteles suelen producirse para un único concierto e imprimirse en un número limitado de ejemplares, generalmente entre 50 y 200, numerados y firmados por el ilustrador. No habrá carteles sin conciertos, y se celebrará una velada de clausura en Les Trinitaires con varios grupos del programa, así como una gran exposición de carteles de conciertos en Metz entre los años 90 y 2000.
