Schnackabalade marche gourmande

Neuve-Église Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Marche gourmande à la découverte de Neuve-Eglise, Hirtzelbach et ses environs en 5 haltes gourmandes.

Places assises et abritées. Marche d’environ 7km et accessible en poussette.

5 haltes gourmandes pour savourer un menu complet, élaboré avec des produits locaux

– Apéritif

– Entrée

– Plat (servi à la salle des fêtes)

– Fromage

– Dessert au Jardin Curial.

Une boisson est servie avec chaque plat pour accompagner votre dégustation. .

Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 26 62 11 aclneh67220@gmail.com

