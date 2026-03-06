Schnackabalade marche gourmande Neuve-Église
Neuve-Église Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
2026-06-14
Marche gourmande à la découverte de Neuve-Eglise, Hirtzelbach et ses environs en 5 haltes gourmandes.
Places assises et abritées. Marche d’environ 7km et accessible en poussette.
5 haltes gourmandes pour savourer un menu complet, élaboré avec des produits locaux
– Apéritif
– Entrée
– Plat (servi à la salle des fêtes)
– Fromage
– Dessert au Jardin Curial.
Une boisson est servie avec chaque plat pour accompagner votre dégustation. .
Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 26 62 11 aclneh67220@gmail.com
L’événement Schnackabalade marche gourmande Neuve-Église a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé