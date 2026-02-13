Schnapps, Halle Verriere, Meisenthal

Schnapps Vendredi 20 février, 20h00 Halle Verriere Moselle

Entrée libre, concert gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:00:00+01:00

BLA BLA BLA

Schnapps associe un rock puissant et authentique à des textes en alsacien, mais pas que…

Avec leur 4ième album sorti en 2026, le groupe s’ouvre à d’autres langues (français, anglais, allemand et… italien !) Le groupe distille (évidemment !) un répertoire aux saveurs variées, avec une base rock 70’s, quelques gouttes de heavy metal et des effluves de rock’n’roll et de blues.

Enthousiastes et pleins d’énergie sur scène, les cinq musiciens d’Alsace du nord proposent des shows survoltés et participatifs… bourrés d’énergie positive et de bonne humeur !

Alors, qui prend un Schnapps ?

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://halle-verriere.fr/evenement/schnapps/ »}]

Venez découvrir Schnapps pour un café-concert le 20 février 2026 à Meisenthal ! café-concert concert

Cadhame