SCHNECKE – MARIANNE CONTENT – LA LUNA NEGRA Bayonne

SCHNECKE – MARIANNE CONTENT Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Des personnages grinçants qui font rire et réfléchir. Réacs s’abstenir… ou pas.Mariage, bébés, boulot : c’est la voie royale vers la « normalité ».J’ai tout essayé pour rentrer dans ces cases mais je me sens toujours en décalage, comme un pédophile dans un EHPAD.Pour ma tante, « le plus important c’est de faire bonne figure », même si tout le monde sait qu’elle préfère regarder un porno japonais plutôt que de faire sa prière du soir.Finalement, je crois que ce sont les schneckes* qui ont tout compris. Alors qu’ils n’ont même pas Free.*Schnecke : nom singulier qui peut désigner un escargot, une nana, une viennoiserie, une volute, une vis, un os de l’oreille, une personne lente ou une vulve. Le Saviez-vous ? 1ère partie de Verino, Arnaud Tsamère, Olivier de Benoist et Karim Duval Gagnante du Festival d’humour « La vague du rire » (Prix du Jury) – Orchies, 2023 Gagnante du Festival d’humour « Histoire d’en rire » (1ère) – Lyon, 2022 Gagnante du Festival d’humour « Rire sans Frontières » (3ème) – Saint-Gaudens, 2022 Finaliste du Concours national d’humour Kandidator – Paris, 2022 Gagnante du Festival « Talents de Scène » (Prix de L’humour) – Nevers, 2021Avec : Marianne ContentÀ partir de 12 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64