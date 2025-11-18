SCHNEIDER ELECTRIC SUR FORINDUSTRIE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:00:00

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil pédagogique et innovant pour présenter la richesse des métiers de l’industrie aux jeunes en quête d’orientation et d’avenir, co-construit par des industriels, l’Education Nationale et le réseau pour l’emploi.

Directement inspirée des jeux vidéos, la nouvelle saison 100% digitale de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire intitulée « À la poursuite du docteur Déboulon » se déroulera du 17 novembre au 5 décembre 2025 avec un Grand Défi auquel tous les jeunes scolaires (collège, lycée, Bac +) et les demandeurs d’emploi pourront concourir.

[{« type »: « link », « value »: « https://sti.eduscol.education.fr/actualites/forindustrie-lunivers-extraordinaire-2025 »}] https://www.forindustrie.fr/projet#defi

