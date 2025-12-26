Schnell e Frau, Espace La Concorde – Petite-Rosselle
Schnell e Frau, Espace La Concorde – Petite-Rosselle dimanche 4 janvier 2026.
Schnell e Frau
Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
La nouvelle création du Saargeminer Platt Theater débarque à Petite-Rosselle… et ça va secouer ! Ecrite par Josiane Hurler-Buchmann et mise en scène par Armand Remarck, cette pièce promet un bon moment de détente, de délire… et de pseudo-mariage ! Petite restauration sur place, tarif 12€. Prévente billets Mme FREYTAG Gertrude 06 83 19 08 05 et sur Helloasso (en flashant le QR code sur l’affiche)Tout public
Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 84 80 94
English :
The Saargeminer Platt Theater’s latest creation is coming to Petite-Rosselle… and it’s going to be quite a show! Written by Josiane Hurler-Buchmann and directed by Armand Remarck, this play promises a good time of relaxation, delirium… and pseudo-marriage! Snacks on site, price: 12? Pre-sale tickets: Mme FREYTAG Gertrude 06 83 19 08 05 and on Helloasso (by flashing the QR code on the poster)
