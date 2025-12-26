Schnell e Frau, Espace La Concorde – Petite-Rosselle

Schnell e Frau

La nouvelle création du Saargeminer Platt Theater débarque à Petite-Rosselle… et ça va secouer ! Ecrite par Josiane Hurler-Buchmann et mise en scène par Armand Remarck, cette pièce promet un bon moment de détente, de délire… et de pseudo-mariage ! Petite restauration sur place, tarif 12€. Prévente billets Mme FREYTAG Gertrude 06 83 19 08 05 et sur Helloasso (en flashant le QR code sur l’affiche)Tout public

Espace La Concorde – Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 84 80 94

The Saargeminer Platt Theater’s latest creation is coming to Petite-Rosselle… and it’s going to be quite a show! Written by Josiane Hurler-Buchmann and directed by Armand Remarck, this play promises a good time of relaxation, delirium… and pseudo-marriage! Snacks on site, price: 12? Pre-sale tickets: Mme FREYTAG Gertrude 06 83 19 08 05 and on Helloasso (by flashing the QR code on the poster)

