Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas
Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas vendredi 14 novembre 2025.
Schnoga Fritig Markt
Rue du Stade Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-14 17:00:00
fin : 2025-11-14 19:30:00
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12
Venez à la rencontre des producteurs locaux et venez découvrir leur savoir-faire produits laitiers, viandes, miel, légumes, bières artisanales, escargots, et bien plus encore ! Il y en a pour tous les palais ! Profitez également d’animations musicales et de délicieuses dégustations.
Rue du Stade Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 61
English :
Come and meet local producers and discover their know-how: dairy products, meats, honey, vegetables, craft beers, snails, and much more! Something for every palate! Enjoy musical entertainment and delicious tastings.
German :
Treffen Sie die lokalen Produzenten und lernen Sie ihr Know-how kennen: Milchprodukte, Fleisch, Honig, Gemüse, handwerklich hergestellte Biere, Schnecken und vieles mehr! Es ist für jeden Gaumen etwas dabei! Genießen Sie außerdem musikalische Unterhaltung und köstliche Kostproben.
Italiano :
Venite a conoscere i produttori locali e scoprite il loro know-how: prodotti caseari, carni, miele, verdure, birre artigianali, lumache e molto altro ancora! Ce n’è per tutti i palati! Ci saranno anche musica dal vivo e deliziose degustazioni.
Espanol :
Venga a conocer a los productores locales y descubra su saber hacer: productos lácteos, carne, miel, verduras, cervezas artesanales, caracoles, ¡y mucho más! Hay algo para todos los paladares También habrá música en directo y deliciosas degustaciones.
L’événement Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach