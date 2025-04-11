Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas

Schnoga Fritig Markt

Rue du Stade Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12

Venez à la rencontre des producteurs locaux et venez découvrir leur savoir-faire produits laitiers, viandes, miel, légumes, bières artisanales, escargots, et bien plus encore ! Il y en a pour tous les palais ! Profitez également d’animations musicales et de délicieuses dégustations.

Rue du Stade Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 61

English :

Come and meet local producers and discover their know-how: dairy products, meats, honey, vegetables, craft beers, snails, and much more! Something for every palate! Enjoy musical entertainment and delicious tastings.

German :

Treffen Sie die lokalen Produzenten und lernen Sie ihr Know-how kennen: Milchprodukte, Fleisch, Honig, Gemüse, handwerklich hergestellte Biere, Schnecken und vieles mehr! Es ist für jeden Gaumen etwas dabei! Genießen Sie außerdem musikalische Unterhaltung und köstliche Kostproben.

Italiano :

Venite a conoscere i produttori locali e scoprite il loro know-how: prodotti caseari, carni, miele, verdure, birre artigianali, lumache e molto altro ancora! Ce n’è per tutti i palati! Ci saranno anche musica dal vivo e deliziose degustazioni.

Espanol :

Venga a conocer a los productores locales y descubra su saber hacer: productos lácteos, carne, miel, verduras, cervezas artesanales, caracoles, ¡y mucho más! Hay algo para todos los paladares También habrá música en directo y deliciosas degustaciones.

