Schnoga Fritig Markt

Rue du Stade Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-07-10 19:30:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-24 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28

Venez à la rencontre des producteurs locaux et venez découvrir leur savoir-faire produits laitiers, viandes, miel, légumes, bières artisanales, escargots, et bien plus encore ! Il y en a pour tous les palais ! Profitez également d’animations musicales et de délicieuses dégustations.

Venez à la rencontre des producteurs locaux et venez découvrir leur savoir-faire produits laitiers, viandes, miel, légumes, bières artisanales, escargots, et bien plus encore ! Il y en a pour tous les palais ! Profitez également d’animations musicales et de délicieuses dégustations. .

Rue du Stade Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet local producers and discover their know-how: dairy products, meats, honey, vegetables, craft beers, snails, and much more! Something for every palate! Enjoy musical entertainment and delicious tastings.

L’événement Schnoga Fritig Markt Burnhaupt-le-Bas a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach