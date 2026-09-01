School Band Chalon-Bourgogne L’Évadée Chalon-sur-Saône
vendredi 25 septembre 2026 · L'Évadée · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
School Band Chalon-Bourgogne
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Pour honorer une tradition naissante, cette ouverture de saison se fera sous le signe d’une soirée jazz et jam, en compagnie du School Band Chalon-Bourgogne et de musiciennes et musiciens qui viendront porter haut les couleurs de cette musique qui les passionne ! .
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : School Band Chalon-Bourgogne
L’événement School Band Chalon-Bourgogne Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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