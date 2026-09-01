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AGENDA · Chalon-sur-Saône

School Band Chalon-Bourgogne L’Évadée Chalon-sur-Saône

vendredi 25 septembre 2026 · L'Évadée · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Évadée
Adresse
11 Impasse de l'Ancienne Prison
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chalon-sur-Saône

School Band Chalon-Bourgogne

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Pour honorer une tradition naissante, cette ouverture de saison se fera sous le signe d’une soirée jazz et jam, en compagnie du School Band Chalon-Bourgogne et de musiciennes et musiciens qui viendront porter haut les couleurs de cette musique qui les passionne !   .

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : School Band Chalon-Bourgogne

L’événement School Band Chalon-Bourgogne Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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