School Band Chalon-Bourgogne L’Évadée Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

School Band Chalon-Bourgogne

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Pour honorer une tradition naissante, cette ouverture de saison se fera sous le signe d’une soirée jazz et jam, en compagnie du School Band Chalon-Bourgogne et de musiciennes et musiciens qui viendront porter haut les couleurs de cette musique qui les passionne ! .

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : School Band Chalon-Bourgogne

L’événement School Band Chalon-Bourgogne Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)