Schott propose des ateliers de customisation de bombers à Paris Brooklyn Bodega Paris

Schott propose des ateliers de customisation de bombers à Paris Brooklyn Bodega Paris samedi 27 septembre 2025.

Créée à New York en 1913, Schott est une marque mythique de vêtements en cuir et de blousons emblématiques, célèbre pour avoir habillé musiciens, acteurs et figures de la culture urbaine à travers le monde. Le bomber, pièce phare de la marque, devient ici un terrain de jeu créatif pour les passionnés de mode et de street style.

Au programme : patchs ultra fun et pop, encore jamais vus, stickers et accessoires pour customiser chaque bomber selon ses envies. Les participants pourront laisser libre cours à leur imagination et repartir avec une pièce véritablement unique.

Ces ateliers se tiennent dans un lieu éphémère du Marais, la Brooklyn Bodega, qui vit déjà au rythme de la street culture, du hip-hop, de la food et de l’art. Entre découverte, créativité et style, ce rendez-vous s’annonce comme un week-end incontournable pour tous les fans de mode et d’expériences uniques.

Les 27 et 28 septembre, de 14h à 17h, Schott invite les amateurs de mode à transformer l’iconique bomber lors d’ateliers de personnalisation inédits. Une occasion unique de repartir avec une pièce culte twistée à son image.

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 17h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00;2025-09-28T14:00:00+02:00_2025-09-28T17:00:00+02:00

Brooklyn Bodega 34, rue Bourg Tibourg 75004 Paris