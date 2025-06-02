SCHUBERT, MOZART ET LE JAZZ – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

SCHUBERT, MOZART ET LE JAZZ Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : SCHUBERT, MOZART ET LE JAZZVirtuose de l’improvisation, Thomas Enhco transforme les échos de Mozart et Schubert en une odyssée jazz inédite. Entre liberté et réinvention, le classique se mêle à l’inattendu. Révélation jazz des Victoires de la Musique, Thomas Ehnco fait sensation lors de chacun des projets qu’il habite avec une énergie et un talent extraordinaires. Il embarque l’auditorium de La Seine Musicale au rythme de ses improvisations nourries par les souvenirs de Mozart et de Schubert. Navigant entre les genres et les esthétiques, le pianiste et compositeur français est d’ores et déjà l’un des maîtres majeurs du jazz. Durée : 1h sans entracte PROGRAMME Improvisations d’après les thèmes de Schubert et MozartDISTRIBUTION Thomas Enhco, piano

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92