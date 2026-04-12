Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement dimanche 12 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille
Dimanche 12 avril 2026 à partir de 16h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 11 – 11 – 22.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Robert Schumann a composé sa Symphonie rhénane pour célébrer la gloire de ce fleuve qui nourrit tout l’imaginaire romantique allemand.
SCHUMANN SYMPHONIQUE
Avant de se jeter dans le Rhin, Robert Schumann a composé sa Symphonie rhénane pour célébrer la gloire de ce fleuve qui nourrit tout l’imaginaire romantique allemand. Écrite dix ans auparavant, l’Ouverture, scherzo et finale est sa Symphonie inachevée . En complément de programme, la musique que Nicola Piovani (le compositeur de Fellini après la mort de Nino Rota) a écrite pour le film La Vie est belle de Benigni et pour laquelle il a reçu un oscar.
NICOLA PIOVANI
Cyberknife
ROBERT SCHUMANN
Ouverture, scherzo et finale, op. 52
Symphonie no 3 en mi bémol majeur, op. 97
Direction musicale Michele SPOTTI
Clarinette Alessandro CARBONARE .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Robert Schumann composed his Rhenish Symphony to celebrate the glory of the river that nourishes the German Romantic imagination.
L’événement Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-04 par Ville de Marseille
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