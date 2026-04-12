Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 16h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 22.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Robert Schumann a composé sa Symphonie rhénane pour célébrer la gloire de ce fleuve qui nourrit tout l’imaginaire romantique allemand.

SCHUMANN SYMPHONIQUE



Avant de se jeter dans le Rhin, Robert Schumann a composé sa Symphonie rhénane pour célébrer la gloire de ce fleuve qui nourrit tout l’imaginaire romantique allemand. Écrite dix ans auparavant, l’Ouverture, scherzo et finale est sa Symphonie inachevée . En complément de programme, la musique que Nicola Piovani (le compositeur de Fellini après la mort de Nino Rota) a écrite pour le film La Vie est belle de Benigni et pour laquelle il a reçu un oscar.



NICOLA PIOVANI

Cyberknife



ROBERT SCHUMANN

Ouverture, scherzo et finale, op. 52

Symphonie no 3 en mi bémol majeur, op. 97



Direction musicale Michele SPOTTI

Clarinette Alessandro CARBONARE .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Robert Schumann composed his Rhenish Symphony to celebrate the glory of the river that nourishes the German Romantic imagination.

L’événement Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-04 par Ville de Marseille