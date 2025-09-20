Schwartzenthann en 1525 : reconstitution 3D d’un site en révolte Vestiges de Monastère Schwartzenthann Soultzmatt

Schwartzenthann en 1525 : reconstitution 3D d’un site en révolte 20 et 21 septembre Vestiges de Monastère Schwartzenthann European Collectivity of Alsace

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez les panneaux consacrés à la modélisation 3D des bâtiments de Schwarzenthann lors de visites commentées d’une demi-heure. Elles sont complétées par de courtes conférences d’un quart d’heure sur la destruction du site en 1525, lors de la Guerre des Paysans.

Des visites complémentaires peuvent être proposées en fonction de l’affluence. Le film d’animation (8 minutes) retraçant l’histoire de Schwarzenthann est diffusé en continu, et l’accès aux ruines reste libre.

Vestiges de Monastère Schwartzenthann 1 Rue Schwartzenthann Wintzfelde, 68570 Soultzmatt Soultzmatt 68570 European Collectivity of Alsace Grand Est 06.85.34.55.95 http://schwartzenthann.fr Les ruines ont été découvertes en 1969 par les enfants du village et des jeunes des environs, notamment un sarcophage roman et des dalles funéraires, aujourd’hui mis à l’abri dans le lapidarium situé à côté de l’église de Wintzfelden.

Les fondations sont encore visibles (église, hospice, ferme), et un sentier de découverte retraçant l’histoire permet de se replonger dans cette période. Depuis janvier 2024, une vidéo en 3D est disponible sur le site de Schwarzenthann (voir l’article connexe ci-dessous), et de nouveaux panneaux intégrant la 3D accompagnent la visite sur place.

L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1982. Accès privilégié : à pied depuis Wintzfelden ou en voiture sur chemins ruraux (1.5km)

Journées européennes du patrimoine 2025

© Héritage Virtuel – Pierre Rupp