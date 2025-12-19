Schweighouse en Mod’Art 2026 Exposition des artistes locaux Schweighouse-sur-Moder

Schweighouse en Mod’Art 2026 Exposition des artistes locaux

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Peintres, photographes, sculpteurs présenteront leurs créations au public et échangeront volontiers sur le leur passion.

Des artistes locaux exposeront leurs peintures et photographies, samedi 14 février 2026 de 14h à 18h et dimanche 15 février 2026 de 10h à 18h, au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling, 10 rue des Sports. Entrée libre.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 janvier 2026. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la Commune https://www.mairie-schweighouse.fr/

Vous y retrouverez le bulletin de préinscription et le règlement de l’exposition Mod’Art 2026 et pour les artistes qui souhaitent soumettre leur candidature au concours Coup de cœur du public sur le thème Transformative teal , le règlement du concours et sa description. 0 .

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 22 50 communication@mairie-schweighouse.fr

English :

Painters, photographers and sculptors will present their creations to the public, and will be happy to discuss their passion.

