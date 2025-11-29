SCIE COMME UN PRO ECOLE TECHNIQUE DU BOIS Plateau d’Hauteville

SCIE COMME UN PRO Samedi 29 novembre, 09h00 ECOLE TECHNIQUE DU BOIS Ain

Le samedi 29 novembre 2025, l’École Technique du Bois vous invite à une demi-journée découverte dédiée aux jeunes.

De 9h à 12h, plongez dans l’univers captivant de la première transformation du bois grâce à des ateliers immersifs en conditions réelles. Guidés par nos formateurs, vous découvrirez les gestes techniques, l’ambiance de l’atelier, et les perspectives qu’offre la formation en école de production.

Dès votre arrivée, un petit-déjeuner vous sera proposé pour bien commencer la visite. Puis, place à la pratique !!

Cette matinée est l’occasion idéale pour mieux comprendre les débouchés, poser toutes vos questions, et trouver peut-être votre voie !

ECOLE TECHNIQUE DU BOIS 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE Plateau d'Hauteville 01110 Cormaranche-en-Bugey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Une matinée pour découvrir les métiers du bois SCIERIE / AFFÛTAGE / DECOUVERTE / METIERS DU BOIS