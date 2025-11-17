Science brésilienne et droit international, Conférences du Professeur d’Arno dal Ri Jr. Faculté de droit et de science politique Rennes 17 et 18 novembre Ille-et-Vilaine

Séminaire d’automne de droit international sous la direction du Professeur Guillaume Le Floch

**Conférences d’Arno dal Ri Jr., Professeur à l’Université fédérale de Santa Catarina (Brésil)**

17 novembre 2025, de 10 h à 12 heures : **La circulation des idées et des modèles juridiques français dans la science brésilienne du droit international**.

18 novembre 2025, de 14 h à 16 heures : **La présence brésilienne à la CPJI et à la CIJ**

**Lieu** : Salle 509, Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, Rennes

Ouvert à tous

