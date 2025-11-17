Science brésilienne et droit international, Conférences du Professeur d’Arno dal Ri Jr. Faculté de droit et de science politique Rennes
Science brésilienne et droit international, Conférences du Professeur d’Arno dal Ri Jr. Faculté de droit et de science politique Rennes 17 et 18 novembre Ille-et-Vilaine
Séminaire d’automne de droit international sous la direction du Professeur Guillaume Le Floch
**Conférences d’Arno dal Ri Jr., Professeur à l’Université fédérale de Santa Catarina (Brésil)**
17 novembre 2025, de 10 h à 12 heures : **La circulation des idées et des modèles juridiques français dans la science brésilienne du droit international**.
18 novembre 2025, de 14 h à 16 heures : **La présence brésilienne à la CPJI et à la CIJ**
**Lieu** : Salle 509, Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, Rennes
Ouvert à tous
