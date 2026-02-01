Science café : La science sans frontière Centre tchèque de Paris Paris

A l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, nous vous invitons au Centre tchèque pour un format novateur, le Science café, qui marquera le lancement d’une nouvelle série de podcasts de la Radio Prague International, intitulée « La science sans frontières » (Science without borders), cette fois-ci en version française avec des scientifiques basés en France. Ce podcast est le fruit d’une coproduction de la Radio tchèque, du Centre tchèque à Paris et de Czexpats in Science.

Pour cette première édition, Kateřina Jeřábková-Roda, biologiste en cancérologie, nous fait l’honneur de sa présence lors de cette discussion animée par Xavier Amedeo Pallas, journaliste à Radio Prague International.

La Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée le 11 février, vise à rappeler le rôle essentiel des femmes dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics). Proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015, son but est de promouvoir l’égalité des sexes dans le cadre des objectifs de Développement durable.

Célébrons la Journée internationale des femmes et des filles de science par le débat entre Kateřina Jeřábková-Roda, biologiste en cancérologie et Xavier A. Pallas de Radio Prague International.

Le mercredi 11 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

