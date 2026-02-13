Science dessinée Samedi 21 mars, 14h00 Le Dôme Calvados

Nos usages numériques, nos clics, nos hésitations et nos habitudes produisent de la valeur. Derrière les applications gratuites, les réseaux sociaux et certaines intelligences artificielles se cachent des modèles économiques qui transforment nos comportements en argent. Mais que se passe-t-il quand un humain ne fonctionne pas comme prévu ?

À travers un carousel en trois cases, glissez-vous dans la peau d’intelligences artificielles confrontées à des humains inutilisables, imprévisibles, non rentables. Rapports d’échec, publicités absurdes, tentatives désespérées de revente : tout est permis, tant que ça bugue !

Venez rire, créer, détourner les codes du marketing et de l’IA pour produire une histoire en trois cases drôle, étrange et un peu dérangeante.

