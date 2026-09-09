SCIENCE EN TARN Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

SCIENCE EN TARN

1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Science en Tarn à la Cité de Sorèze !

Dans le cadre de la Fête de la Science, l’événement Science en Tarn rassemble chaque année chercheurs, associations, établissements d’enseignement, médiateurs scientifiques et passionnés autour d’animations destinées à faire découvrir les sciences au plus grand nombre.

Cette année, la Cité de Sorèze a l’honneur d’accueillir le Village des sciences, les 10 et 11 octobre 2026. Pendant deux après-midis, de 14h à 18h, le public pourra participer à une vingtaine d’ateliers, démonstrations, expériences et rencontres proposés par de nombreux acteurs scientifiques, techniques et culturels du territoire.

Au cœur de cette programmation, la Cité de Sorèze proposera son propre stand d’animation à travers une visite guidée originale et immersive. Les visiteurs seront invités à suivre un explorateur du XVIIIe siècle qui, de retour de ses voyages à travers le monde, viendra partager ses découvertes et ses observations. Inspiré des grands voyageurs et naturalistes de l’époque des Lumières, ce personnage fera revivre l’esprit de curiosité scientifique qui animait les savants du XVIIIe siècle.

Cette animation permettra aux visiteurs de découvrir comment les explorateurs ont contribué à enrichir les connaissances sur les peuples, les territoires, la faune, la flore et les sciences naturelles, tout en offrant un regard inédit sur l’histoire et les collections de la Cité de Sorèze.

Le Village des sciences constitue une occasion privilégiée de rencontrer celles et ceux qui font vivre la science aujourd’hui, de manipuler, expérimenter et s’émerveiller en famille dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Tout public.

Accès au Village des sciences dans l’Abbaye-école gratuit. Tarif réduit pour visiter le musée Dom Robert durant les après-midi du week-end. Tarifs habituels durant les matinées. .

1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

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English :

Science in the Tarn region—in the town of Sorze!

L’événement SCIENCE EN TARN Sorèze a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE