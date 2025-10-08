SCIENCE ET GÉOLOGIE COMMENT FAIRE PARLER LES RIVIÈRES ? Canet

Canet Hérault

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Une balade familiale qui vous mène des bords de l’Hérault jusqu’à un atelier à la bibliothèque de Canet.

La géologie se lit dans les paysages et sous nos pieds, mais pourquoi ne pas explorer les galets multicolores des rivières ? Ces dernières, et en particulier l’Hérault, transportent des millions d’années d’histoire géologique et les galets qui les composent sont des indices pour remonter le temps. Comment les identifier ? Quels rôles jouent-ils dans la composition des paysages et la biodiversité ? Une observation sur le terrain pour apprendre à utiliser une clé de détermination des roches, suivie d’un atelier en bibliothèque pour comprendre l’origine de ces galets. Vous ne regarderez plus sous vos pieds comme avant !

Durée 3h env. Distance 2 km Niveau Moyen

Gratuit

Places limitées Réservation obligatoire

Par l’association Demain la terre ! .

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

