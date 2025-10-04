SCIENCE ET GÉOLOGIE COMMENT FAIRE PARLER LES SOLS ? Lacoste

SCIENCE ET GÉOLOGIE COMMENT FAIRE PARLER LES SOLS ?

Lacoste Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-10-04

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La valse à trois temps à Lacoste, une balade pour découvrir la richesse incroyable de ce territoire du Géoparc Terres d’Hérault.

Quand on associe Lacoste et géologie, on pense aux roches volcaniques noires qui couronnent ce plateau et donnent ce cachet unique aux murs du village. Découvrez aussi l’histoire d’une chaîne de montagnes qui a modelé un paysage ancien de collines et de lacs, paysage à son tour remplacé par une méditerranée qui occupait le golfe clair de la plaine de l’Hérault. Le récit tout public de 65 millions d’années d’histoire, concocté pour vous par un géologue, afin d’enrichir votre regard sur ce belvédère de la plaine de l’Hérault.

Durée 3h env. Distance 5 km Niveau Moyen

Gratuit

Places limitées Réservation obligatoire

Par l’association Territoires et découvertes .

Lacoste 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

English :

The three-beat waltz at Lacoste, a walk to discover the incredible richness of this Terres d?Hérault Geopark territory.

German :

Der Dreivierteltaktwalzer in Lacoste, ein Spaziergang, um den unglaublichen Reichtum dieses Gebiets des Geoparks Terres d’Hérault zu entdecken.

Italiano :

Il valzer delle tre battute a Lacoste, una passeggiata alla scoperta delle incredibili ricchezze di questo territorio del Geoparco delle Terres d’Hérault.

Espanol :

El vals a tres tiempos de Lacoste, un paseo para descubrir la increíble riqueza de esta zona del Geoparque de las Tierras de Hérault.

