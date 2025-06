Science et journalisme enjeux, défis et perspectives. Marseille 8e Arrondissement 30 juin 2025 19:00

En 2025, seuls 32% des Français pensent que l’on peut avoir confiance dans ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité (38e édition du baromètre La Croix Véran La Croix). En parallèle, les discours déplorant une perte de confiance dans la science sont aussi nombreux.

Pourtant, alors que certains déclarent l’avènement d’une ère de la désinformation et que de nombreuses questions scientifiques sont directement en lien avec des enjeux majeurs de nos sociétés, qu’ils soient par exemple liés à des questions sanitaires ou environnementales, la place et le rôle des acteurs du journalisme et de la recherche s’imposent plus que jamais comme primordiaux dans l’espace public.

Cette conférence propose de s’intéresser à ces questions, et plus spécifiquement aux liens qui peuvent unir sciences et journalisme. Elle cherchera à délimiter le territoire qu’occupe aujourd’hui la science dans les médias, d’explorer certains enjeux liés au traitement médiatique des questions scientifiques et d’ouvrir un dialogue sur les conditions possibles voire nécessaires à une meilleure articulation entre ces deux domaines.



Conférencière Erika Riberi, enseignante-chercheuse en information-communication à la faculté des sciences d’Aix-Marseille Université .

130 avenue du Prado

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

In 2025, only 32% of French people believe that we can trust what the media say on the major issues of the day (38th edition of the La Croix ? Véran ? La Croix barometer). At the same time, speeches lamenting a loss of confidence.

Im Jahr 2025 glauben nur noch 32% der Franzosen, dass man den Aussagen der Medien zu wichtigen aktuellen Themen vertrauen kann (38. Ausgabe des Barometers La Croix ? Véran ? La Croix). Parallel dazu steigen die Reden, in denen ein Vertrauensverlust beklagt wird.

Nel 2025, solo il 32% dei francesi ritiene che ci si possa fidare di ciò che dicono i media sulle principali questioni del giorno (38a edizione del barometro La Croix ? Véran ? La Croix). Allo stesso tempo, si parla sempre più di una perdita di fiducia.

En 2025, sólo el 32% de los franceses cree que se puede confiar en lo que dicen los medios de comunicación sobre los grandes temas de actualidad (38ª edición del barómetro La Croix ? Véran ? La Croix). Al mismo tiempo, se habla cada vez más de pérdida de confianza.

