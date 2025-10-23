Science et spiritualité Cloître des Récollets Metz
Science et spiritualité
Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz Moselle
Table ronde 4 Science et spiritualité
Dans le cadre de l’événement Viv(r)e l’écologie ! 7 rendez-vous pour imaginer un futur désirable
Animée par Denis Schaming (administrateur général (hon.), délégué régional de la Fondation du Patrimoine, vice-Président de l’Académie Nationale de Metz) avec Robert Fery (ancien chanoine de la Cathédrale de Metz) Jacques Besson (psychiatre, prof. à l’Université de Lausanne) en visioconférence Martin Kopp (théologien en charge de la justice climatique de l’Église Protestante, Strasbourg)Tout public
Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Round table 4 Science and spirituality
As part of Viv(r)e l’écologie! 7 rendez-vous to imagine a desirable future
Moderated by Denis Schaming (general administrator (hon.), regional delegate of the Fondation du Patrimoine, vice-president of the Académie Nationale de Metz) with: Robert Fery (former canon of Metz Cathedral) Jacques Besson (psychiatrist, prof. at Lausanne University) by videoconference Martin Kopp (theologian in charge of climate justice at the Protestant Church, Strasbourg)
German :
Diskussionsrunde 4 Wissenschaft und Spiritualität
Im Rahmen der Veranstaltung Viv(r)e l’écologie! 7 Termine, um sich eine wünschenswerte Zukunft vorzustellen
Moderiert von Denis Schaming (Generalverwalter (hon.), Regionaldelegierter der Fondation du Patrimoine, Vizepräsident der Académie Nationale de Metz) mit: Robert Fery (ehemaliger Kanoniker der Kathedrale von Metz) Jacques Besson (Psychiater, Prof. an der Universität Lausanne) in Videokonferenz Martin Kopp (Theologe, zuständig für Klimagerechtigkeit der Protestantischen Kirche, Straßburg)
Italiano :
Tavola rotonda 4 Scienza e spiritualità
Nell’ambito del progetto Viv(r)e l’écologie! 7 incontri per immaginare un futuro desiderabile
Moderato da Denis Schaming (amministratore generale (on.), delegato regionale della Fondation du Patrimoine, vicepresidente dell’Académie Nationale de Metz) con: Robert Fery (ex canonico della Cattedrale di Metz) Jacques Besson (psichiatra, professore all’Università di Losanna) in videoconferenza Martin Kopp (teologo responsabile della giustizia climatica presso la Chiesa protestante di Strasburgo)
Espanol :
Mesa redonda 4 Ciencia y espiritualidad
En el marco de los encuentros ¡Viv(r)e l’écologie! 7 encuentros para imaginar un futuro deseable
Moderado por Denis Schaming (administrador general (honorario), delegado regional de la Fondation du Patrimoine, vicepresidente de la Académie Nationale de Metz) con: Robert Fery (antiguo canónigo de la catedral de Metz) Jacques Besson (psiquiatra, profesor de la Universidad de Lausana) por videoconferencia Martin Kopp (teólogo encargado de la justicia climática en la Iglesia protestante de Estrasburgo)
