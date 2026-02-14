Science et Vérité, Centre Sciences, Orléans

Science et Vérité Mercredi 25 mars, 18h30 Centre Sciences Loiret

La vérité scientifique suffit-elle à convaincre ? Peut-on parler de vérité scientifique universelle ? Comment la science gère-t-elle l’incertitude sans perdre en crédibilité ?

Voici quelques exemples de questions soulevées et débattues devant un auditoire de professionnels (communicants et journalistes).

Événement organisé par Centre•Sciences et le Club de la Presse du Centre-Val de Loire, en amont des Assises du journalisme, qui se déroulent à Tours du 7 au 11 avril.

Centre Sciences 57 quai du Roi 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

