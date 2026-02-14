Science et Vérité, Centre Sciences, Orléans
Science et Vérité, Centre Sciences, Orléans mercredi 25 mars 2026.
Science et Vérité Mercredi 25 mars, 18h30 Centre Sciences Loiret
La vérité scientifique suffit-elle à convaincre ? Peut-on parler de vérité scientifique universelle ? Comment la science gère-t-elle l’incertitude sans perdre en crédibilité ?
Voici quelques exemples de questions soulevées et débattues devant un auditoire de professionnels (communicants et journalistes).
Événement organisé par Centre•Sciences et le Club de la Presse du Centre-Val de Loire, en amont des Assises du journalisme, qui se déroulent à Tours du 7 au 11 avril.
Centre Sciences 57 quai du Roi 45000 Orléans
La vérité scientifique suffit-elle à convaincre ? Rencontres et débats avec le club de la presse en région Centre-Val de Loire et Centre Sciences.