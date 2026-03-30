SCIENCE & ITINÉRANCES Saint-André-de-Sangonis
SCIENCE & ITINÉRANCES Saint-André-de-Sangonis jeudi 16 avril 2026.
SCIENCE & ITINÉRANCES
58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Face aux enjeux écologiques, la technologie est-elle le problème ou la solution ? Une discussion autour du technosolutionisme, des technologies vertes et du LowTech.
18h apporte un caillou décrire, identifier et retrouver l’histoire d’u cailloi ramassé en balades, voyages ou simplement récupéréà sa maison.
19h Technologies
Face aux enjeux écologiques, la technologie est-elle le problème ou la solution ? Une discussion autour du technosolutionisme, des technologies vertes et du LowTech.
Animé par un groupe de 7 scientifiques composé doctorant.es et chercheur-euses de l’université de Montpellier. .
58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77
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English :
Faced with ecological challenges, is technology the problem or the solution? A discussion of technosolutionism, green technologies and LowTech.
L’événement SCIENCE & ITINÉRANCES Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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