Science Odyssée

Médiathèque Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Pars à la découverte de la planète Mars avec des robots. Explore les mystères de la programmation tout en s’amusant, jonglant avec les essais et les erreurs jusqu’à ce que la mission soit un succès ! .

Médiathèque Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelette.fr

L’événement Science Odyssée Espelette a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Pays Basque