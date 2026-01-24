Science Odyssée Centre commercial Quartier Libre Lescar
Science Odyssée Centre commercial Quartier Libre Lescar samedi 7 février 2026.
Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-21
2026-02-07
Plongez au cœur de la connaissance grâce à de nombreuses animations !
Un planétarium pour explorer les mystères de l’espace 4 séances par jour à 11h 13h30 15h15 et 17h. Durée 45 minutes. A partir de 7 ans.
Des ateliers autour de l’archéologie pour percer les secrets du passé. Anthro’potes quand le squelette dévoile son passé. 3 ateliers par jour à 10h30 14h et 15h45. Durée 1h. A partir de 6 ans.
Des ateliers de programmation de robots pour s’initier au numérique.
Aide ton robot à sortir d’un labyrinthe piégé ! 4 ateliers par jour à 11h 13h30 15h15 et 17h. Durée 1h. A partir de 7 ans.
Des expositions sur les matériaux et leurs usages. en libre service de 10h à 20h.
️ Un FabLab pour expérimenter, créer et inventer
Inscription sur place ou sur scienceodyssee.fr. Réservez votre atelier .
Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
