Science Sandwich Ballade bleue, dans le monde des mésanges CREA Chamonix-Mont-Blanc

Science Sandwich Ballade bleue, dans le monde des mésanges

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 12:30:00

fin : 2026-02-20 13:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Science Sandwich entre écologie et philosophie ballade bleue, dans le monde des mésanges

.

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes support@creamontblanc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Science Sandwich between ecology and philosophy: a blue ballad in the world of chickadees

L’événement Science Sandwich Ballade bleue, dans le monde des mésanges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc