Science slam : 100 ans d’études et de recherche sans frontières Maison Heinrich Heine Paris vendredi 10 octobre 2025.

Dans un monde multipolaire, cette grande rencontre des alumni et

alumnae du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst | Office

allemand d’échanges universitaires) et de la Maison Heinrich Heine est

l’occasion d’explorer les perspectives européennes de la coopération

académique internationale, notamment au niveau du Triangle de Weimar,

face aux défis géopolitiques et globaux actuels.

UNE DISCUSSION ENTRE SCIENCE ET PAIX



L’un des temps forts de la manifestation sera un « Science Slam » : un

concours de présentation de recherches en trois minutes, centré sur la

question du lien entre science et paix. La paix et la science sont

profondément interconnectées, que ce soit dans le cadre des sciences

naturelles appliquées ou des sciences humaines.

Comment les étudiants et jeunes chercheurs du monde entier

perçoivent-ils aujourd’hui l’idéal pacifiste qui a inspiré la création

de la Cité internationale universitaire et du DAAD ? Comment

intègrent-ils leurs ambitions scientifiques à leurs valeurs de

responsabilité, d’équité et d’ouverture ?

ABORDER DES SUJETS COMPLEXES DE MANIÈRE ACCESSIBLE



Mobilité étudiante, paix, changement climatique, variation

démographique, instabilité politique, intelligence artificielle, égalité

des chances sont autant de thèmes qui seront abordés lors de cette

compétition sous forme de science slam. Cette forme de communication

scientifique permet à des chercheurs de présenter leurs travaux

scientifiques dans un temps donné devant un public non expert. La présentation est jugée par le public. L’objectif est d’enseigner la science actuelle à un public diversifié de manière divertissante.

La liste des intervenants sera communiquée ultérieurement.

Sur l’initiative de la Maison Heinrich Heine, en

partenariat avec le DAAD France et le Ministère fédéral des Affaires

étrangères.

Avec le soutien de la Maison du Mexique, la Maison de l’Italie, la Fondation suisse et la Fondation Lucien Paye.

En 2025, le DAAD et la Cité internationale universitaire de Paris fêtent leurs 100 ans. Ce double anniversaire invite à réfléchir à leur mission commune : favoriser des échanges durables entre esprits ouverts, au service d’une diplomatie scientifique stable.

Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

