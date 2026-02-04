SCIENCE TOUR Bolquère

SCIENCE TOUR

Avenue du serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 16:30:00

2026-03-01

Pied des pistes de Pyrénées 2000

Gratuit

Grâce à son camion-laboratoire, le Science Tour des Pyrénées propose des animations ludiques pour sensibiliser aux enjeux environnementaux de la montagne. À travers des expériences et maquettes interactives, petits et grands découvrent l’eau, la neige, les risques naturels et l’avenir des territoires de montagne.

Avenue du serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

At the foot of the Pyrénées 2000 slopes

Free

Thanks to its laboratory truck, the Science Tour des Pyrénées offers fun activities to raise awareness of mountain environmental issues. Through experiments and interactive models, young and old alike can learn about water, snow, natural hazards and the future of mountain regions.

