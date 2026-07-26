AGENDA · Mendionde
Science Tour Pyrénées Mendionde
vendredi 7 août 2026 · Mendionde
Informations pratiques
Mendionde
Science Tour Pyrénées
D119 Mendionde Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Une montagne de questions: animations gratuites pour toutes et tous. .
D119 Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Science Tour Pyrénées
L’événement Science Tour Pyrénées Mendionde a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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