Informations pratiques

Mendionde

Science Tour Pyrénées

D119 Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Une montagne de questions: animations gratuites pour toutes et tous. .

D119 Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Science Tour Pyrénées

L’événement Science Tour Pyrénées Mendionde a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque