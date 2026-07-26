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AGENDA · Mendionde

Science Tour Pyrénées Mendionde

vendredi 7 août 2026 · Mendionde

Science Tour Pyrénées Mendionde

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
D119
Ville
64240 Mendionde
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mendionde

Science Tour Pyrénées

D119 Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Une montagne de questions: animations gratuites pour toutes et tous.   .

D119 Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Science Tour Pyrénées

L’événement Science Tour Pyrénées Mendionde a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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