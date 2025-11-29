Sciences au XIXe siècle un travail d’amateurs ? Conférence par Nathalie Richard Espace Kenere Pontivy
Sciences au XIXe siècle un travail d’amateurs ? Conférence par Nathalie Richard
Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2025-11-29 15:30:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
2025-11-29
Les amateurs ont longtemps joué un rôle-clé dans la production du savoir scientifique. Nathalie Richard, historienne des sciences aux universités d’Angers, de Bretagne-Sud et du Mans, a travaillé sur le rôle de ces passionnés depuis le XIX? siècle. Un rôle incontournable, même si des institutions ont cherché à les invisibiliser . Elle réhabilite le rôle des amateurs, au moment où les institutions redécouvrent leur intérêt pour les recherches participatives.
Conférence dans le cadre des RENCONTRES DU LIVRE D’HISTOIRE 2025. .
Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
