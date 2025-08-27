Sciences en Bas de Chez Toi FOUCHET Rue du Balaïtous Pau

Rue du Balaïtous Place Balaïtous, quartier Fouchet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-29

2025-08-27

Des vacances sous le signe de l’amusement !

Curieuses ou curieux ? Petits ou grands ? Amateurs ou passionnés ? Venez profitez de la fin des vacances avec les Petits Débrouillards dans le quartier Fouchet !

Au programme: expériences scientifiques en plein air, mini-jeux et activités ludiques !

Nous serons accompagnés de différents partenaires durant ces trois jours: Les Francas de Pau, InfoDroits, UFOLEP, l’Atelier Vélo Participatif et Solidaire ou encore le réseau des Médiathèques Pau-Béarn-Pyrénées !

A très vite ! .

Rue du Balaïtous Place Balaïtous, quartier Fouchet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 98 22 66 64@lespetitsdebrouillards.org

L’événement Sciences en Bas de Chez Toi FOUCHET Pau a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pau