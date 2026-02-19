Sciences en famille les amphibiens CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers

Sciences en famille les amphibiens

CPIE de Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Une journée pour découvrir, agir et participer à la science

Curieux de nature ou déjà passionnés ?

En famille, partez à la découverte du monde fascinant des amphibiens ! Tout au long de la journée, vous apprendrez à reconnaître les espèces présentes près de chez nous, à comprendre leurs besoins et à agir concrètement pour leur protection. Chloé ponctuera la journée par différentes activités à réaliser seul ou en groupe. Cette journée est aussi une belle occasion de resserrer les liens familiaux en partageant un moment ensemble au CPIE.

Sur inscription nombre de places limité.

Animation sur la journée prévoir son pique-nique .

CPIE de Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 chloe@cpie79.fr

