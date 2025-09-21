Sciences et Architecture Hôtel du Département Saint-Brieuc

Sciences et Architecture Hôtel du Département Saint-Brieuc dimanche 21 septembre 2025.

Sciences et Architecture Dimanche 21 septembre, 11h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Comment construire une voûte ou un pont ? Comment fonctionne une poulie ?

Venez participer aux différents ateliers proposés par les Petits Débrouillards et percez les secrets de la construction. Une dizaine d’expériences seront proposées tout au long de la journée.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Comment construire une voûte ou un pont ? Comment fonctionne une poulie ?

Département des Côtes d’Armor