Sciences et littérature la fiction au service de la vulgarisation avec les auteurs Guillaume Lecointre et Bruno Lecigne Espace Kenere Pontivy

Sciences et littérature la fiction au service de la vulgarisation avec les auteurs Guillaume Lecointre et Bruno Lecigne

Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Chercheur et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, GUILLAUME LECOINTRE est Directeur de l’École doctorale Sciences de la nature et de l’homme. Durant dix ans, l’auteur a animé la chronique scientifique de l’hebdomadaire Charlie-Hebdo et a reçu en 2009 le Prix national de la laïcité par le comité Laïcité-République. Il est l’auteur de Museum 2080 paru en 2023 aux éditions Antidata. Ce recueil de nouvelles fait partie de la sélection du prix Émile Souvestre du roman historique.

Écrivain, essayiste, scénariste et directeur littéraire, BRUNO LECIGNE est l’auteur d’une dizaine de romans de SF, de polar et d’une trentaine de nouvelles. En 1980, il reçoit le Grand Prix de la SF Française. Éditeur chez les Humanoïdes Associés entre 1986 et 2022, il a notamment travaillé avec Moebius, Schuiten, Margerin, Gimenez ou Jodorowsky.

Il est l’auteur de la série Système solaire publiée chez Glénat et sélectionnée pour le prix BD de la ville de Pontivy.

Ces deux auteurs vont échanger autour de la vulgarisation des sciences à travers la fiction.

Table ronde animée par Zoé Saunier, bibliothécaire, dans le cadre des Rencontres du livre d’Histoire dédiées aux sciences dans l’Histoire des 28 & 29 novembre 2025. .

Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

