Cerisy-la-Salle

Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle

2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-29 09:00:00

fin : 2026-07-03 12:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Colloque sous la direction de Y. Bouvier, J-N Dugange, C. Christen.

L’actualité n’a de cesse d’évoquer la désindustrialisation . Face à ce phénomène existent de nombreuses interrogations quant à l’avenir des mondes industriels et ouvriers et sur leur place dans la société. .

2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle

L’événement Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme