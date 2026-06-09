Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle Cerisy-la-Salle
Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle Cerisy-la-Salle lundi 29 juin 2026.
Cerisy-la-Salle
Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle
2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-29 09:00:00
fin : 2026-07-03 12:30:00
Date(s) :
2026-06-29
Colloque sous la direction de Y. Bouvier, J-N Dugange, C. Christen.
L’actualité n’a de cesse d’évoquer la désindustrialisation . Face à ce phénomène existent de nombreuses interrogations quant à l’avenir des mondes industriels et ouvriers et sur leur place dans la société. .
2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr
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English : Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle
L’événement Sciences et société histoire ouvrière, histoire industrielle Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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