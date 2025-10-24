Sciences express Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Sciences express Muséum d’Histoire Naturelle Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 16:15 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit hors billet d'entrée au Muséum Tout public

L’équipe de médiation vous proposera des découvertes scientifiques au fil de votre visite. Chaque séance de 15 minutes et à destination de tous les publics, est l’occasion de découvrir un spécimen du Muséum.Du lundi au vendredi (sauf le mardi) du 20 au 31 octobre à 16h15Sans réservation et dans la limite des places disponiblesGratuit hors billet d’entrée au Muséum

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/adultes-et-familles.html#sciencesexpress