Sciences express Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Sciences express Muséum d’histoire Naturelle Nantes lundi 20 octobre 2025.

Sciences express 20 – 31 octobre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit hors billet d’entrée au Muséum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T16:15:00+01:00 – 2025-10-20T16:30:00+01:00

Fin : 2025-10-31T16:15:00+01:00 – 2025-10-31T16:30:00+01:00

L’équipe de médiation vous proposera des découvertes scientifiques au fil de votre visite. Chaque séance de 15 minutes et à destination de tous les publics, est l’occasion de découvrir un spécimen du Muséum.

Du lundi au vendredi (sauf le mardi) du 20 au 31 octobre à 16h15

Sans réservation et dans la limite des places disponibles

Gratuit hors billet d’entrée au Muséum

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/adultes-et-familles.html#sciencesexpress »}]

Des découvertes scientifiques au fil de votre visite du muséum Sciences express visite

Muséum de la métropole de Nantes