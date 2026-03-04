Sciences & Filles : tables-rondes et témoignages, Coeur de Flandre Agglomération, Hazebrouck

Sciences & Filles : tables-rondes et témoignages Vendredi 6 mars, 17h15 Coeur de Flandre Agglomération Nord

Sur inscription

Éducation, entreprises, innovation : découvrez les témoignages de femmes inspirantes qui font avancer la mixité dans les sciences.

Au programme de ce vendredi 6 mars, 3 tables-rondes thématiques :

– « Sciences au féminin : briser les stéréotypes, construire l’avenir »

– « École de l’égalité : comment l’Éducation nationale peut-elle transformer les mentalités ? »

– « Entreprises et mixité : L’innovation passe-t-elle par l’égalité ? »

Gratuit – Ouvert à tous – sur inscription

Un évènement co-organisé par Cœur de Flandre agglo et l’Éducation Nationale, dans le cadre de leur charte partenariale.

Avec la participation du CMQ Industrie et transitions numérique HDF et du CMQ Approvisionnement, valorisation et commercialisation des produits aquatiques.

Coeur de Flandre Agglomération 222 b rue de vieux berquin 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Vous êtes étudiant·e, professionnel·le, enseignant·e, ou curieux·se ? Venez découvrir les témoignages de femmes inspirantes qui contribuent à faire avancer la mixité dans les filières scientifiques.