Sciences Friction : journée pour les 50ans du Conservatoire du littoral Abbaye de Beauport, Paimpol, Côtes d’Armor Paimpol

Sciences Friction : journée pour les 50ans du Conservatoire du littoral Abbaye de Beauport, Paimpol, Côtes d’Armor Paimpol dimanche 26 octobre 2025.

Sciences Friction : journée pour les 50ans du Conservatoire du littoral Abbaye de Beauport, Paimpol, Côtes d’Armor Paimpol Dimanche 26 octobre, 10h30 Journée ouverte à tous.tes, participation libre

Les rencontres de Sciences Friction : Une journée d’échanges, d’ateliers, de balades, de partage d’expérience et de curiosité à l’occasion des 50ans du Conservatoire du littoral.

**Sciences Friction**, ce sont des rencontres originales Sciences-Société organisées tout au long de l’année. Le cycle de conférence se poursuit en 2025, ateliers et balades inspirantes seront également au programme de cette saison.

Le choix des sciences fricteurs s’est porté sur les questions de notre rapport à la nature, au vivant, à la conservation du littoral. En effet, l’année 2025 marque les **50ans du Conservatoire du littoral.**

**Programme de la journée du 26 octobre 2025**

**10h30 : Accueil et café**

**10h45 : Balade inspirante** ponctuée d’interventions autour de la question de la conservation du littoral et de la nature.

_Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la pluie, au froid. Promenade de niveau facile qui sera ponctuée d’arrêts poétiques, scientifiques ou sensible._

**12h30 : Pique-nique** sorti du sac

**À partir de 13h30 :** Pour petits et grands, curieux de nature.

_Des espaces seront dédiés aux explorateurs et exploratrices de tous âges. Observer, toucher, imaginer, bricoler, sentir, rêver le littoral autrement…_

* **Mon lopin de mer :** Atelier découverte pour petits et grands animé par **l’Ifremer**

* **Oiseaux migrateurs :** Stand et visite de terrain avec **Vivarmor Nature**

* **La belle plage :** Stand et rencontre autour de la qualité des plages avec **Eau et rivières de Bretagne**

**13h40-15h10 : Café des livres :** Bouquin de sauvetage.

Et si un livre pouvait changer, faire basculer notre façon de voir notre rapport à la nature, au vivant, et à la question de sa conservation ?

**15h30-17h : Les folles plaidoiries littorales de Beauport :** Atelier convivial et participatif avec de vrais arguments et de vraies fausses mauvaises fois

_Débat ouvert à tous, « jeu sérieux » avec des sages et des fous, qui ouvre grand les perspectives avec une dimension prospective sur notre rapport à la protection du littoral et à la nature._

**17h : Célébration 50 ans au bord du monde – une aventure collective** autour d’un pot convivial à l’occasion des 50 ans du Conservatoire du littoral.

_Un moment pour revenir sur le chemin parcouru depuis 1974 notamment en Bretagne, évoquer les actions marquantes, les personnes qui ont fait vivre l’organisation, et regarder vers l’avenir._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-26T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-26T19:00:00.000+01:00

1

communication@abbayebeauport.com

Abbaye de Beauport, Paimpol, Côtes d’Armor Rue de Beauport Kérity Paimpol 22500 Côtes-d’Armor